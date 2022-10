«Semplificazione e rigenerazione urbana», il seminario di Ance Napoli con gli assessori Lieto e Discepolo

Mercoledì 19 ottobre, alle ore 10, si terrà in Ance Napoli un seminario sulle nuove disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Dopo i saluti di Angelo Lancellotti, presidente Ance Napoli, Luigi Della Gatta, presidente Ance Campania, Maurizio Carlino, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Napoli ed Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, la relazione di Alberto Coppola, autore della pubblicazione «Semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Campania» e gli interventi di Laura Lieto, vice sindaco del Comune di Napoli con delega all’Urbanistica e Bruno Discepolo, assessore al Governo del territorio e urbanistica della Regione Campania.

A moderare i lavori Antonio Giustino, vice presidente di Ance Napoli.