Anm Napoli, nuovi biglietti dopo l'ultimo furto: passeggeri nel caos

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

Altro che pioggia di soldi assicurata: quei pacchi di biglietti, ormai, sono carta straccia. La decisione di Anm, che ha introdotto ticket di diverso colore annullando i precedenti, ha mandato all'aria il piano dei ladri che un mese fa avevano svaligiato uno dei depositi di UnicoCampania. La modifica ai tagliandi è una prassi solitamente usata per rendere più difficile la vita ai falsari, ma questa volta è arrivata all'improvviso e con un comunicato retroattivo: l'azienda si sarebbe trovata alle strette e avrebbe dovuto fare tutto in fretta e furia. Danni limitati, ma disagi per gli utenti abituati a biglietterie con le saracinesche abbassate e distributori automatici spesso guasti: chi aveva comprato qualche biglietto in più potrà cambiarlo soltanto nelle postazioni indicate da UnicoCampania, spendendo spesso più di quanto recupererebbe.