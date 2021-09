Anm School 2021/2022: si potenzia il trasporto scolastico cittadino con 40 bus e 400 corse aggiuntive al giorno

L'assessorato alla viabilità e al trasporto pubblico «Si ritorna a scuola con Anm School 2021/2022! Si potenzia la programmazione del trasporto scolastico cittadino con 40 bus e 400 corse aggiuntive al giorno su linee dedicate. Tante le misure adottate anche sulla viabilità per garantire con sicurezza la ripresa delle attività scolastiche». Per il rientro a scuola previsto per il prossimo 15 settembre, Anm ha predisposto un'offerta integrativa rivolta alla mobilità scolastica composta da ben 40 bus e 400 corse in più al giorno tra linee dedicate, 10, e potenziamenti delle linee ordinarie. Si tratta di una proposta di mobilità collettiva ragionata assieme alle istituzioni territoriali e scolastiche utile ad affrontare e la domanda studentesca di trasporto pubblico che ripartirà a ritmo serrato nelle prossime settimane.

La programmazione di Anm School 2021/2022 prevede, nel dettaglio, l’attivazione di 4 linee, a partire dal 15 settembre, in orario scolastico dal lunedì al venerdì, di cui 1 ordinaria, S1, e 3 aggiuntive, S3, S4, S5, per un totale di 10 bus dedicati. Le linee hanno lo scopo di soddisfare la domanda prevalente verso gli Istituti scolastici cittadini non raggiunti dall’offerta su ferro o da altri collegamenti ordinari su gomma. I quartieri serviti in prevalenza, in quanto a loro volta non integrati nella rete su ferro e su gomma, sono Pianura, Soccavo, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Linea S1 ordinaria - Campi Flegrei- M. S. Angelo, Linea S3 aggiuntiva - Pianura-Caravaggio, Linea S4 aggiuntiva - Pianura Agnano, Linea S5 aggiuntiva - Pianura-Vomero.

L'offerta sarà implementata, a partire dal 20 settembre, con l’esercizio di ulteriori 6 linee aggiuntive, per un totale di 30 bus aggiuntivi, effettuate per il tramite di operatori privati gestiti direttamente da Anm (NCC), già individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Questi mezzi effettueranno percorsi e fermate come tutti gli altri, rispetteranno orari prestabiliti a servizio degli studenti, consentiranno di viaggiare comodamente seduti, e saranno utilizzabili con gli stessi biglietti e abbonamenti validi per le linee su cui sono impiegati autobus urbani. In più sarà possibile anche effettuare il biglietto a bordo direttamente dal conducente.



In aggiunta al piano del trasporto pubblico di Anm, l'amministrazione ha adottato diverse misure di sicurezza sulla viabilità. La prima operazione è stata quella di monitorare tutti gli accessi agli istituti scolastici, attravverso l'istituzione di una apposita task force che ha coinvolto i servizi centrali dell'amministrazione, le Municipalità, Anm e la Napoli servizi. Per quanto concerne specificatamente la viabilità cittadina, saranno previsti interventi congiunti con gli ausiliari del traffico di Anm, specificatamente per il presidio delle corsie riservate e per il controllo della sosta sulle strisce blu sulle strade individuate come percorsi alternativi alla galleria Vittoria, tra la zona ovest e il centro cittadino: corso Vittorio Emanuele e via Santa Teresa degli Scalzi.

Anm ha elaborato il piano Anm School e ha previsto, grazie alla disponibilità della protezione civile, la presenza di personale volontario che sarà impegnato in diversi punti di accesso alla rete del trasporto pubblico, in particolare allo stazionamento bus della linea 2 campi Flegrei, presso la linea 1 metropolitana di Chiaiano;

capolinea bus piazza Garibaldi; area plessi scolastici di viale Kennedy/via Nuova Agnano.