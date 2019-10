Napoli: aperto un mese fa, già chiuso il consultorio a Chiaia

Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Locali pronti, apparecchi e strumenti nuovi ma il consultorio a Chiaia non apre. Accade nel distretto Asl 24 in via Chiatamone dove l'ambulatorio ginecologico in appena ristrutturato e inaugurato lo scorso 5 agosto, non fornisce più assistenza dal 2 settembre. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla sua riapertura e neanche sui motivi della sospensione del suo funzionamento. Questo significa che le pazienti da giorni sono costrette a recarsi presso altri ambulatori ginecologici, perdendo i punti di riferimenti medici e di sicuro, impiegando più tempo dal momento che quello più vicino è su corso Vittorio Emanuele.«Non c'è nessun avviso per l’utenza che recandosi presso la struttura ha trovato l’ingresso sbarrato» ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato il disservizio come un «gravissimo episodio trattandosi di un tipo di assistenza essenzialie». «Il direttore del consultorio non avrebbe neanche informato il dirigente della Asl, Ciro Verdoliva, che appreso il fatto ha convocato una riunione garantendo la sua personale attenzione alla struttura».Il consigliere dei Verdi componente della Commissione Sanità, ha preparato un’ interrogazione regionale per avere chiarimenti e capire «come si possa prendere una decisione arbitraria senza comunicarla ai vertici dell’Asl, arrecando danni enormi all’utenza». Sull'urgenza della riapertura non ci sono dubbi.«Il Consultorio è una struttura nuova, con macchinari a punto e personale al completo- ha precisato Borrelli- serve una platea ampia che va da San Ferdinando, Santa Lucia, Quartieri e Toledo perciò va riaperta al più presto perché possa garantire un servizio di assoluta efficienza”.