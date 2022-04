«Architettura, paesaggio e disponibilità», il convegno dell'Ordine degli architetti di Napoli

«Architettura, paesaggio e disponibilità» è il tema di un convegno che si terrà domani, 28 aprile, dalle 15 alle 18, nella sala «Sirica» dell'ordine degli Architetti e PPC di Napoli e Provincia, in piazzetta Matilde Serao 7. Dopo l'introduzione di Antonella Iovino, coordinatrice Commissione Centri Storici, di Maria d'Elia, coordinatrice commissione pari opportunità, ed i saluti del presidente dell'Ordine, Leonardo Di Mauro.

Sono previsti gli interventi di: Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli, che parlerà su "Etica della progettazione ed utilità degli interventi. La questione morale come presupposto di efficacia del Pnrr"; di Raffaele Del Giudice, presidente Ato 1, che parlerà su «Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare»; di Paola Marzullo, direttore del Parco Archeologico del Castello di Lettere, che parlerà su «La valorizzazione dei siti archeologici come strumento di sviluppo dei territori». Previsto un question time.