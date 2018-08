Arco Felice, lavori infiniti per il ponte sulla grotta di Cocceio

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:06

Alcune foto scattate in questi giorni e diffuse su Facebook dell'attivista Umberto Mercurio, già presidente e portavoce del comitato Licola Mare Pulito, mostrano le condizioni ritenute precarie del ponte nei pressi della Grotta di Cocceio, nei Campi Flegrei.Sostenuto da impalcature arrugginite, messe li circa sei anni fa, il ponte sulla strada provinciale che va dall'Arco Felice Vecchio al bivio del Fusaro e sovrasta l'ingresso - ancora chiuso - della grotta di Cocceio, subisce una grande mole di traffico, anche pesante, nelle ore mattutine, in particolare compattatori carichi, camion e anche bus.«Le foto sono chiare - fa sapere Mercurio - ci sono crepe monitorate con pezzi di vetro che sono lì a segnalare eventuali movimenti, ma dopo sei anni che è in queste condizioni la Città Metropitana, responsabile di questo tratto, perché non interviene?».La carreggiata, per consentire il passaggio alternato dei veicoli, è stata ristretta con spartitraffici laterali in cemento.