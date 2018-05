Napoli, l'area per i cani realizzata e abbandonata: l'erba alta copre panchine e cestini

Lunedì 28 Maggio 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 18:38

I lavori per l’area di sgambamento per cani nel parco De Filippo di Ponticelli sono terminati almeno da tre settimane. Lo spazio destinato agli amici a quattro zampe, però, resta ancora chiuso.L’erba ormai supera il metro di altezza, nascondendo diverse panchine di pietra e anche i cestini installati dall’impresa cui sono stati affidati i lavori dopo un iter molto travagliato. L’intenzione di realizzare l’area da destinare prettamente ai cani, infatti, risale al 2011 quando fu approvato il progetto di manutenzione straordinaria per attrezzare uno spazio del parco comunale sul lato che dà su viale Aldo Merola per accogliere i quadrupedi. Nel 2012 i lavori vengono affidati a una impresa con sede legale in San Giorgio a Cremano.Passano mesi interi – anzi gli anni - fino a quando l’impresa chiede al Comune di Napoli di recedere il contatto per “responsabilità del committente”. L’accordo per procedere alla realizzazione dell’opera arriverà solo nella primavera del 2017 dopo diversi incontri con l’impresa aggiudicataria e successivi sopralluoghi per “rilevare e valutare con precisione tutte le eventuali criticità ed interferenze rispetto alle opere previste con il progetto approvato”. In particolare si trattava di verificare l’esatta ubicazione dei punti di carico-scarico acqua e di interventi tecnici propedeutici alla consegna dei lavori, ovvero: lo sfalcio della vegetazione; la bonifica della superficie interessata; lo spostamento di alcune panchine e il ripristino di alcuni tratti del cordolo divelti. È tutto riportato nero su bianco nella determinazione dirigenziale numero 7 del 28 novembre 2017 redatta dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune.Dunque i lavori sono terminati. È stata installata una recinzione in metallo lungo il perimetro dell’area di oltre 4mila metri quadrati. Sono state riposizionate le panchine, installati diversi cestini per raccogliere le deiezioni canine, anche un distributore di buste e una fontana. Un cancello nuovo di zecca ha permesso di ottenere una zona filtro in modo da permettere l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli animali. Per i lavori è stata necessaria una variante che ha riguardato solo piccoli interventi e dettagli tecnici per una spesa di circa 5mila euro. Il costo totale dell’intervento è, invece, di oltre 44mila euro.L’opera – stando a una nota di Palazzo San Giacomo di gennaio scorso – sarà affidata con bando a evidenza pubblica. I tempi corrono e sarà necessaria una nuova pulizia straordinaria per rimuovere le erbacce che nel frattempo hanno trasformato l'area verde in una prateria.La riapertura offrirebbe un servizio alla cittadinanza e permetterebbe di recuperare il parco pubblico oggi in parte già riqualificato grazie all’impegno di numerosi volontari che aderiscono al progetto dell’orto urbano nell’area affidata al centro diurno Lilliput dell’ASL Napoli 1 Centro. L’intenzione di costruire un’area di sgambamento per cani, infatti, nacque anche per recuperare la struttura pubblica dopo i numerosi atti vandalici che ancora oggi, purtroppo, ostacolano il lavoro e la dedizione di tanti cittadini nella periferia orientale di Napoli