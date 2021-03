Ricomprata la chitarra all'artista di strada: «Boom di donazioni, ecco la vera Napoli»

Tanto increscioso l'evento quanto rapido il lieto fine. È iniziata malissimo ma finita bene, la storia del chitarrista migrante aggredito l'altro ieri in centro storico, precisamente in via Nilo, da un malintenzionato. Il giovane vittima dell'abuso, ieri mattina, ha sorriso con gli occhi e allargato le labbra, a pochi passi dall'obelisco di piazza del Gesù, mostrando in favore di fotocamere uno strumento nuovo di zecca che gli era stato appena regalato in risarcimento di quello che un teppista gli aveva fracassato a terra il giorno prima, con un gesto violento, ingiustificato e xenofobo. Poco dopo, Joseph, il ragazzo di origini africane, imbraccia la chitarra e inizia, come al solito, a cantare Pino Daniele con accento pseudo-napoletano. Mastica un po' gli accenti, ma le parole sono giuste, e rimbombano tra gli stessi vicoli in cui nacque e imparò a suonare il grande cantautore partenopeo.

La notizia dell'aggressione del giovane musicista di strada - noto a tutti gli habitué tra piazza Miraglia, via Nilo e piazza del Gesù - era diventato in poche ore un caso social, da Facebook a Tik-Tok. Un utente aveva postato la foto della chitarra distrutta da un napoletano e, contemporaneamente, lanciato l'idea di una colletta per comprargliene una nuova. L'indignazione era stata tanta, dopo il brutto gesto, anche perché come sottolineato da vari profili la chitarra rappresentava per il ragazzo «uno strumento di sostentamento», specialmente in un periodo di crisi economica tanto grave come questo che sta bersagliando i vicoli di Decumani e dintorni, rimasti da oltre un anno senza turisti e immersi nel deserto delle saracinesche abbassate. Le gare di solidarietà partite l'altra sera, insomma, avevano prodotto un surplus di chitarre. Almeno cinque offerte di donazioni erano arrivate già nel tardo pomeriggio di lunedì «Dopo aver condiviso sui canali social la notizia sono arrivati numerosissimi messaggi di solidarietà per il giovane artista e di tanti cittadini che si erano offerti di ricomprare lo strumento distrutto - commenta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli - In realtà non abbiamo neanche avuto il tempo di mettere in moto un'iniziativa che la macchina solidale si era già attivata autonomamente e spontaneamente dal basso. Infatti poco dopo aver denunciato l'accaduto, il signor Domenico Attrice aveva già avuto in dono da una persona che è voluta restare anonima e consegnato una nuova chitarra al ragazzo. È questa la Napoli che vorremmo sempre raccontare, un popolo che sa anche nelle difficoltà mostrare amore e solidarietà».

Dopo il passaparola sui social, migliaia tra commenti di solidarietà e condivisioni del post, ieri, in centro storico, sono tornate le note. «Io, come tanti altri commercianti della zona, voglio un sacco di bene al ragazzo spiega Bruno Alcidi, titolare del Bar Nilo, che non è lontano dal luogo dell'aggressione di lunedì Pensi che quando si avvicina a me mi chiama papà, come fa con tanti. Non parla bene la nostra lingua, ma Pino Daniele lo conosce: canta Napul'è, tu dimmi quando quando e altre canzoni del repertorio che tutti conosciamo. Chi ha potuto gli ha offerto anche delle mance, ieri, anche se i commercianti della zona, me compreso, sono quasi tutti in ginocchio per la crisi economica e molti non sanno se resisteranno alla pandemia. Napoli si è dimostrata sensibile su certi temi. Purtroppo i cattivi pensieri esistono anche qui, ma la città ha un'anima da sempre rivolta all'accoglienza».

