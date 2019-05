«Ascensori e tapis roulant, così cambiamo Sorrento»

Meghan Markle potrebbe essere in travaglio. Secondo alcuni fan della duchessa di Sussex ci sarebbero degli indizi che fanno pensare all'imminente nascita del royal baby. Sarebbe presente infatti...

“Eravamo un bel gruppo, ma arrivata a quei rulli ho pensato come fosse impossibile farli. Lui è partito davanti a me dicendo ‘io vado’ e poi è caduto in un modo...