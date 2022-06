Asia Napoli: nuovi automezzi lavastrade per la raccolta dei rifiuti urbani

È partito l'impiego sperimentale di due nuovi automezzi lavastrade per integrare e migliorare il servizio di pulizia urbana a Napoli. La sperimentazione proseguirà nel periodo estivo al fine di valutare l'efficacia degli automezzi e nella logica di integrazione dei servizi di pulizia delle nostre strade. Si tratta di due automezzi di diversa capacità e dotati di sistema di getto anteriore, sistema di getto laterale e, per l'automezzo più grande, anche di lancia a mano. I mezzi sono impiegati in percorsi operativi delle municipalità cittadine nel turno mattina grazie ad un equipaggio composto da un autista ed un addetto di supporto.

È previsto, nelle prime ore della mattinata, il lavaggio delle strade delle zone del centro, cioè quelle vie strette e con previsione di traffico intenso crescente. Dopo la necessaria ricarica, si provvede al lavaggio delle strade delle zone con viabilità comoda tipica delle aree più periferiche.

«Asia Napoli non si ferma» spiega l'amministratore unico Domenico Ruggiero «e la sperimentazione dell'uso di nuovi automezzi, rientra proprio nella logica di rapida crescita della dotazione di strumenti operativi a disposizione dei servizi di igiene urbana. Nuovi e più automezzi dedicati, per un personale che a breve sarà integrato con ulteriori addetti in grado di accrescere la forza lavoro di Asia, un'azienda ormai pronta a rivestire quel ruolo strategico per una percezione di nettezza urbana all'altezza di una metropoli come Napoli, la città più bella del mondo»

«È entrata nel vivo l'operazione di lavaggio delle strade cittadine con i nuovi automezzi, che Asia Napoli effettuerà secondo un calendario di interventi per sei ore al giorno, in tutte le 10 Municipalità». Lo rende noto l'assessore all'ambiente Paolo Mancuso. «La programmazione della campagna di pulizia che parte oggi con Piazza Garibaldi, Vasto, Corso Umberto, Piazza del Gesù e San Domenico» ha spiegato Mancuso «è stata resa possibile con un investimento straordinario dell'azienda che nei giorni scorsi abbiamo fortemente sollecitato. La sperimentazione sarà in vigore fino al 31 luglio; poi, all'indomani delle nuove assunzioni previste dal bando che sarà pubblicato entro fine giugno, gli interventi di pulizia strade potranno entrare a regime secondo un programma quotidiano garantito sette giorni su sette in orari che non interferiscano con la circolazione veicolare e pedonale».