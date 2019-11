Napoli, i vigili urbani chiudono un nido abusivo ai Colli Aminei

Un asilo nido completamente abusivo ai Colli Aminei: lo hanno scovato, e chiuso, gli agenti del nucleo operativo tutela minori dei vigili urbani guidato dal capitano Sabina Pagnano.



La struttura, sprovvista di autorizzazione, al momento dell’accesso degli agenti è stato trovato in piena attività ed è stato sanzionato per irregolarità connesse al rispetto della Legge Regionale n. 11/2007 e successivo Regolamento Attuativo L.R. 04/2014 con una multa di 5000 euro e diffida a non proseguire nell’attività. Nel nido c'erano nove bambini al di sotto dei tre anni che sono stati affidati ai genitori, ignari delle difformità riscontrate durante il controllo.



L'intervento, spiegano i caschi bianchi, è nato all'interno di una serie di controlli sugli asili per i bimbi con meno di tre anni: spesso ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è la pubblicità che i gestori danno alla propria attività.