Asl Napoli 1 Centro, organizza corsi di formazione per i cani aggressivi

Cani aggressivi e proprietari educati alla gestione responsabile dell'animale problematico, grazie al corso organizzato dalla U.O.C. Formazione e Rapporti con l'Università Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione con il C.r.i.u.v. (Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria) con il patrocinio del Comune Napoli Servizio di Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio.

«L'iniziativa è già una best practies del Dipartimento di prevenzione dell'Area Veterinaria ASL Napoli 1 centro - spiega al telefono la Direttrice Marina Pompameo - da alcuni anni secondo la direttiva del ministero della salute l'Asl organizza due e più appuntamenti, tutti molto partecipati, la novità di quest'anno è che sarà aperta ai centri della platea regionale e provinciale, e alla luce degli ultimi drammatici eventi di cronaca prevediamo molte richieste».

Il corso di formazione per proprietari di cani “morsicatori” che avviene in seguito alla segnalazione da parte ambulatori privati o centri di zona, si svolgerà in due giornate, il 29 e 30 giugno, presso l'aula multimediale - direzione generale Asl Napoli 1 Centro, in Via Comunale del Principe 13/A a Napoli.

«È il padrone del cane problematico che ha la responsabilità del rischio aggressione da parte dell'animale e ciò verrà illustrutato ampaimente durante il corso - ci spiega la Direttrice. I primi 20 posti, 2 per ogni distretto provinciale, per gli altri posti disponibili, ogni cittadino potrà presentare la richiesta, anche attraverso il sito del Comune che verrà presa in carico e registrata per la prossima edizione».

Il patentino rilasciato alla fine della formazione punta in primis ad educare il proprietario sul tipo di razza che ha adottato e su tutte le procedure di gestione responsabile dell'animale perché i padroni “formati” sono utili ai comportamenti dei loro cani, troppo spesso vittime di una subcultura di atteggiamenti pericolosi fino ai casi limite in cui i cani sono l'esito dell'estremizzazione patologica di precise selezioni genetiche da “combattimento”.

La gestione responsabile del più antico tra gli amici dell'uomo si conferma il primo banco di prova del buon vivere civile.