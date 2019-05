Assemblea Federalberghi a Capri: Gargiulo annunicia l'ingresso in associazione del Quisisana e del Flora

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:36

Saranno circa 250 gli albergatori italiani che arriveranno a Capri nel prossimo week end per partecipare alla sessantanovesima Assemblea nazionale di Federalberghi in programma al Grand Hotel Quisisana dal 3 al 5 maggio. Un evento di prestigio per l’isola che sancisce l’avvio ufficiale della stagione turistica. Si tratterà di un momento importante anche per Federalberghi Capri che nell’occasione annuncerà l’ingresso nell’associazione della famiglia Morgano con il Grand Hotel Quisisana e di Bernabò Bocca, presidente nazionale della stessa Federalberghi che dall’anno scorso a Capri è di casa dopo l’acquisizione al Gruppo SINA dello storico Hotel Flora.«Ospitare l’assemblea nazionale Federalberghi a Capri per noi è un vanto e un grande onore – spiega Gargiulo – Si tratta di un appuntamento che sull’isola mancava da circa 30 anni e che celebreremo degnamente accogliendo nella nostra famiglia due grandi protagonisti dell’industria alberghiera e del turismo italiano e internazionale. Siamo felici di poter accogliere a Capri nell’occasione anche il Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio oltre che il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca e un imprenditore come Flavio Briatore di cui è sempre interessante ascoltare il punto di vista e i suggerimenti sulle cose che riguardano il turismo».L’Assemblea nazionale di Federalberghi è il primo dei grandi appuntamenti che vedranno Capri protagonista a maggio. Nelle prossime settimane l’isola sarà al centro dell’attenzione sportiva con l’edizione 2019 della Rolex Capri Sailing Week e con numerosi congressi di carattere internazionale.«La stagione è partita bene – annuncia Gargiulo – e le previsioni ci dicono che la nostra sarà un’estate da record che porterà beneficio non solo all’economia locale ma anche al prestigio del turismo italiano che vede in Capri uno dei suoi principali attrattori internazionali».