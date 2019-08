Completati i lavori, è di nuovo agibile il ponte della Casina Vanvitelliana

Venerdì 30 Agosto 2019, 11:14

Dopo tante polemiche, è nuovamente agibile il ponte della Casina Vanvitelliana. I lavori, partiti lunedì, sono prontamente concluso permettendo a cittadini e turisti di accedere al Real Casino Borbonico del Fusaro. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione non può che esserne entusiasta: «Si tratta di uno dei siti culturali più belli d’Italia: che continueremo a difendere con ogni forza. Perché la bellezza è importante. Da lei discende tutto il resto».Si chiude quindi la diatriba nata sul finire della scorsa settimana, con tanti cittadini a denunciare le condizioni del ponte e lo stesso sindaco a chiarire: «Da sindaco di Bacoli, appena insediato, avrei potuto lavarmene le mani: e chiuderlo. Invece no, ci siamo attivati, in silenzio».Ora quindi tutto è tornato alla normalità, in uno dei luoghi più amati a Bacoli e nei Campi Flegrei.