BACOLI - L'abbaiare incessante e un lamento costante ha attirato i cittadini nel centro storico di Bacoli. L'intervento di alcuni volontari sono stati fondamentali per scoprire che si trattasse di cane caduto in un dirupo. Un episodio che ha subito allarmato l'amministrazione oltre che la Protezione civile Falco, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Fortunatamente c'è stato il tanto atteso lieto fine, col cucciolo salvato e poi successivamente dato in affido per le medicazioni del caso ai tanti volontari accorsi.