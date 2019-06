A Bacoli una villa diventa la casa dei bimbi speciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 11:00

Sarà una specie di «oasi felice» per i minori affetti da gravi patologie che, a pochi passi dal mare dell'area flegrea, potranno usufruire di terapie e attività ludico-ricreative per alleviare le loro sofferenze. Nasce a Bacoli la Casa di Matteo, che sarà inaugurata giovedì alle 10.30 in via Miseno 37/b. Un progetto che nasce nel 2016 per volontà dei genitori del piccolo Matteo scomparso ad appena un anno a causa di un male incurabile: in collaborazione con l'associazione A Ruota Libera onlus di Luca Trapanese è stata così fondata la prima Casa di Matteo nel quartiere Vomero di Napoli, che attualmente ospita e accudisce, notte e giorno, sei bambini in stato di affido o abbandono con gravi disabilità e serie patologie.