Bagnoli, parla Villari: «Bonifica inutile, il commissario si informi»

«Il tema delle bonifiche a Bagnoli non è nuovo. Premetto: non sono un esperto ma avendo una responsabilità approfondisco i temi. Senza andare in Germania nella Ruhr, abbiamo anche in Italia, in Campania, esperienze di progetti portati avanti dal dipartimento di Agraria della Federico II e dall'Arpac, come Ecoremed, che mettono in luce come la messa in sicurezza dei terreni grazie alla vegetazione sia utile per un risanamento ambientale». Lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati