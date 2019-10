Bagnoli dice no al carcere: approvato un documento che respinge la riconversione dell'ex caserma Battisti

Martedì 22 Ottobre 2019, 16:20

Bagnoli dice di no al carcere e lo fa “all’unanimità. A quattro mesi di distanza dalla firma del protocollo quadro tra ministero della Difesa, ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio, la scelta di convertire in casa circondariale la struttura via di Caduti di Nassiriya viene respinta attraverso un documento redatto dalla settima commissione della X municipalità che la considera “insostenibile per il territorio.Una decisione supportata dal territorio e dai residenti che proprio in estate, hanno manifestato in più occasioni le loro perplessità.«Questo territorio ha bisogno di riqualificazione – afferma il presidente della X Municipalità Diego Civitillo – e non di un carcere. Bagnoli ha già sofferto di inquinamento, degrado ed abbandono. Portare qui una casa circondariale non aiuta nel processo di sviluppo e riconversione delle opere pubbliche».Anche il presidente della VII Commissione Gianluca Cavotti ritiene che questo documento sia la risposta ad una decisione che porterebbe ulteriori problemi ad un quartiere già in difficoltà.«Questa è zona rossa e non va sottovalutato. Portare in zona detenuti e familiari complicherebbe una situazione già critica. Si creerebbero nuovi problemi e non si svilupperebbe l’economia locale. Vogliamo una interlocuzione con il comune e con il governo, affinché questo provvedimento venga revocato».