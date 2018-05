Baia, vandalizzato il percorso di visita del Tempio di Diana

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:47

Fino ad alcune settimane fa, una staccionata in legno con parapetto limitava il percorso di visita all’area archeologica del c.d. Tempio di Diana, nel complesso archeologico delle Terme di Baia, nei Campi Flegrei.​Finita di recente nelle mire dei vandali, lo steccato purtroppo oggi si presenta per decine di metri in gran parte distrutto e rovinato al suolo.L’area che ospita i resti del Tempio di Diana, un'imponente aula termale con copertura a cupola ogivale risalente al III secolo dopo Cristo, nei fatti esterna al complesso archeologico del parco, è tagliata fuori dai percorsi di visita. Un isolamento che si traduce in oblio e atti vandalici.