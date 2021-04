L'Angolo di Vincenzino, al Comune di Portici la raccolta doni per il piccolo ustionato

Portici. Un “angolo” per il piccolo Vincenzino, il bimbo ricoverato al Santobono a causa delle gravi ustioni per cui ha rischiato la vita appena nato. L’idea è venuta all’assessore alla Gentilezza Mariarosaria Liuzzi, che dopo aver inaugurato mesi fa l’Angolo del dono, ha pensato bene di dedicare uno spazio a Vincenzino. Un angolo che come annunciato dal sindaco Enzo Cuomo poco fa, potrà accogliere tutti i pensieri che i porticesi hanno avuto o avranno per il bimbo. All’Angolo di Vincenzino, così si chiamerà la parte della stanza dedicata al piccolo negli uffici delle Politiche sociali, si potranno appunto donare vestitini, giochi e altri oggetti che saranno poi consegnati al bimbo.

Un’iniziativa che potrà materialmente ricevere l’ondata di affetto che i porticesi hanno fin da subito nutrito per quel bimbo finito in ospedale a pochi giorni dalla sua nascita, in circostanze tanto drammatiche. Intanto, proprio il primo cittadino Cuomo ha fatto sapere che le condizioni del bimbo sono nettamente migliorate e che nel frattempo procede anche l’iter affinché Vincenzino possa avere finalmente una mamma e un papà. All’inaugurazione che si terrà giovedì prossimo sarà presente il professor Antonino De Toro, primario del reparto di Neonatologia dell’Ospedale Santobono di Napoli, dove è in cura il piccolo Vincenzo.