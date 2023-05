Festa scudetto a Napoli, nel rione Sanità uno striscione con l’immagine di Loredana Simioli

Al rione sanità, tra le numerose bandiere che sventolano oramai da settimane per la vittoria dello scudetto del Napoli, c’è una bandiera con sopra l’immagine di Loredana Simioli, l’attrice venuta a mancare prematuramente. Quel 26 giugno del 2019, l’attrice, presentatrice e speaker radiofonica, aveva solo 45 anni, il cancro non l'ha risparmiata. Il popolo della sanità non la dimentica, la madre infatti è nata proprio in questo quartiere.

«Oggi il Rione Sanità, dove è nata nostra madre, - dice Gianni Simioli, mi ha fatto proprio piangere di gioia.

Io e Loredana, da oggi, “sventoleremo” tra tanti grandi napoletani che hanno fatto molto-molto-tanto più di noi. Grazie a tutti voi: avete regalato alla nostra famiglia una grande emozione e la certezza che non avete dimenticato una donna e un’attrice che amava pazzamente Napoli».

«Noi ricordiamo Loredana sempre sorridente – dicono alcuni esercenti del Rione Sanità – anche nei momenti di maggiore sofferenza ed anche se i fratelli Simioli sono nati e cresciuti a Secondigliano – le loro origini sono in questo pezzo di territorio, la madre è nata qui e si è sposata nella chiesa del Rione».