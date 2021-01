Bandiere strappate, il Comune di Napoli corre ai ripari: un drappo provvisorio

Saranno solo un simbolo o inutili orpelli rispetto ai problemi ben più mortificanti che vive la città, eppure sono la riproduzione fedele dell'inerzia con cui Napoli è governata. É il caso delle bandiere esposte all'esterno del Comune: lerce, sbiadite, strappate. Da qualche giorno il Mattino ha acceso i riflettori sullo stato in cui versano i vessilli cittadini e ha deciso di fare dono di una bandiera con i simboli araldici della città all'amministrazione. Un modo per ribadire come spesso la forma diventi sostanza. Stavolta però c'è chi, invece di rinchiudersi in un inutile mutismo, ha deciso di intervenire mettendoci non solo la faccia, ma anche attivandosi in prima persona. É il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Fucito, che ha accolto di buon grado il gesto d'amore del nostro giornale verso la città e contro un ulteriore simbolo di degrado.

Nella giornata di ieri il direttore del Mattino, Federico Monga e il presidente del Consiglio comunale si sono accordati per incontrarsi domattina alle 10 per la solenne consegna della bandiera - delle esatte dimensioni - che il quotidiano ha deciso di donare alla città. Fucito, dopo le denunce del Mattino, nei giorni scorsi aveva provveduto ad acquistare delle nuove bandiere (nella foto), seppur di un formato non congruo. «Pur se con alcuni giorni di ritardo - ha detto Fucito - si è provveduto a sistemare temporaneamente tre bandiere, di dimensioni minori rispetto a quelle originarie, dinanzi alla facciata del palazzo sede del Consiglio comunale. In attesa di una bandiera nuova, già ordinata, che arriverà secondo i tempi purtroppo normali nelle pubbliche amministrazioni. Ringraziamo quanti, a partire dallo stesso quotidiano, si sono offerti di acquistarne un'altra. Restiamo fiduciosi che con l'impegno di tutti si possano rimuovere contesti di degrado ben diversi dal drappo strappato pochi giorni fa dalla pioggia». Domani la consegna del direttore Federico Monga della bandiera donata, ma intanto anche in altre municipalità, come all'Arenella, i vessilli appaiono danneggiati. La bandiera prenotata dall'amministrazione potrà tornare utile anche altrove.

