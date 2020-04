Napoli, torna a splendere la fontana di Barra ma è sos per il decoro urbano dopo i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mancanza di manutenzione ordinaria crea situazioni assurde a Napoli. Esemplare quanto si registra in piazza Vincenzo De Franchis nel cuore di Barra, quartiere della periferia orientale della città. Questa mattina la fontana, installata nel corso dei lavori di recupero dell'intera piazza ultimati a gennaio, è stata ripulita dopo diverse settimane in cui a prevalere è stato il degrado.Le melma aveva ricoperto interamente la piccola vasca facendo diventare l'acqua maleodorante e quasi scomparire i pesciolini rossi. Uno schiaffo all'igiene e al decoro e un vero e proprio paradosso vista la cifra utilizzata dal Comune di Napoli per i lavori di recupero della piazza costati 124mila euro ai quali si aggiunge la somma di 12mila euro per la perizia di variante e suppletiva, ovvero la modifica al progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale nel dicembre 2016. Ultimati i lavori, dunque, nessuno ha preso più in cura la fontana.«Dopo la riqualificazione di piazza De Franchis per incuria e inciviltà la fontana si presentava in uno stato di abbandono e di degrado» afferma la consigliera della VI municipalità Concetta Viscovo (gruppo misto). «Complice l'innalzamento delle temperature, hanno fatto si che il cattivo odore causasse seri problemi alla cittadinanza». «È bastata una telefonata al comandante Enrico Fiorillo che immediatamente, anche non essendo più il comandante di reparto della polizia locale di Napoli Est, si è attivato come sempre per far pulire e per ridare la fontana ai bambini e ai cittadini a lui molto cari anche alla luce del fatto che in due anni e mezzo ha riqualificato decine di siti e piazze, perché ha lavorato soltanto per la gente dimostrando ancora una volta di essere sempre presente» sostiene la consigliera.Stamattina sono intervenuti gli operatori dell'Abc Napoli. Messi in sicurezza i pesci, la fontana è stata svuotata, igienizzata e poi riempita con nuova acqua. Oltre la necessità di interventi costanti nella pulizia del fondo e della pareti della vasca va sicuramente rivisto il sistema di filtraggio dell'acqua. Al momento sarebbe attivo solo per poche ore nel corso della giornata: ciò non è sufficiente a garantire un giusto riciclo e, come capitato fino a poche ore fa, l'acqua stagna fino a diventare fetida.Sul punto l'assessore municipale Pasquale Farinelli specifica di aver più volte segnalato al Comune la necessità di intervenire nella pulizia della vasca con la proposta di affidarla a commercianti e cittadini della zona. Il rischio è ripetere la difficile situazione che si registrava con la fontana che un tempo occupava buona parte della piazza di Barra e poi trasformatasi in una minidiscarica a cielo aperto. Uno scenario superato proprio grazie ai lavori svolti in inverno Resta più complicata la situazione dei cassonetti. Sul lato della piazza che dà su corso Sirena, ai piedi del palazzo municipale, restano a terra i sacchetti della «monnezza» e i contenitori sono già pieni in mattinata . Un aspetto sicuramente da rivedere per non far svanire il lavoro di recupero di appena tre mesi fa.