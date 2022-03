Napoli Est, murati gli accessi dell'ex polifunzionale di Barra

Gli accessi dell'ex centro polifunzionale di Barra, quartiere a est di Napoli, sono stati murati nelle ultime ore. Una misura necessaria a evitare gli accessi indesiderati nel bene comunale di piazza Bisignano, proprio di fronte alla storica villa vesuviana, da anni in pessime condizioni e inagibile.





In particolare, gli operai hanno "tappato" i varchi creati illecitamente nella parete e diversi vani della struttura comunale che da tempo mostra diversi pericoli per i passanti e per i veicoli. Gli interventi di messa in sicurezza - che non sembrano ancora essere stati portati a termine - sono risultati necessari per riparare i danni di vandali e delinquenti che in numerose occasioni hanno avuto accesso al manufatto in modo illecito: si tratta, perlopiù, di ragazzini ma anche di tossicodipendenti. L'edificio è chiuso da oltre dieci anni: un tempo ospitava alcuni uffici comunali e istituzionali, progressivamente abbandonato. Dopo la sistemazione dei vari accessi si provvederà al ripristino delle pareti esterni che mostrano diversi danni per il maltempo e per la mancata manutenzione.

La struttura resta inutilizzabile. Difatti, occorreranno altri fondi per poter eseguire eventuali interventi di riqualificazione. Altra operazione essenziale è sicuramente la bonifica dai numerosi rifiuti di ogni genere accumulati all'interno del bene. In più occasioni i residenti hanno riflettuto sull'opportunità di abbattere il fabbricato fatiscente così da "liberare" la piazza, ulteriore spazio che necessita di cura e manutenzione.