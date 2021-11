Pompei, la fede oltre la pandemia: centinaia di fedeli in fila per chiedere un miracolo alla Madonna

Pompei, il miracolo della fede che sconfigge la paura della pandemia: centinaia di fedeli in fila dalle 5. La fede al tempo del Covid è più forte di sempre: per la discesa del Quadro pellegrini dalla Polonia, dall'Inghilterra, dalla Germania e dalla Francia. Il bacio alla sacra Icona è vietato, per le normative sanitarie anti-Covid. I fedeli, però, hanno comunque voluto fortemente perdersi negli occhi misericordiosi della regina del Rosario. Accanto al Quadro un'urna, a forma di cuore, per raccogliere le testimonianze dei miracoli della Vergine del Rosario di Pompei e, soprattutto, del Beato Bartolo Longo. Testimonianze che serviranno a dare una spinta alla canonizzazione del fondatore della nuova Pompei, del Santuario e delle sue opere di carità e di accogliere.

APPROFONDIMENTI LA FEDE Pompei, messa all'alba per pregare per la fine della pandemia... L'APPUNTAMENTO Supplica, è già post-Covid: a Pompei la veglia senza... NUOVI PROGETTI Pompei, un cortometraggio su Bartolo Longo: sarà Al Bano il...