B&B pirata, nasce a Napoli l'albo anti-furbetti ma è scontro sull'adesione volontaria

Sabato 27 Aprile 2019, 12:00

Fuori dai sistemi di promozione turistica e dalle piattaforme online i b&b, affittacamere e case vacanze fuorilegge. Il Comune di Napoli lancia dunque la sua controffensiva contro i furbetti dell'affitto turistico a nero e istituisce, grazie ad una delibera di giunta comunale, un albo per le strutture ricettive cittadine extralberghiere virtuose. L'obiettivo è far emergere il sommerso derivante dallo sviluppo turistico della città, promuovere un turismo responsabile, sostenibile e al tempo stesso trasparente e sicuro, impedendo speculazioni che vadano a snaturare alcuni luoghi tipici quali il centro storico. In sostanza, una volta entrata a regime la delibera (che senza legge regionale di supporto resta una norma zoppa), si potranno avviare controlli sulle piattaforme digitali che promuovono il turismo extralberghiero e arrivare addirittura a citare per danni i siti che pubblicizzano strutture senza requisiti.