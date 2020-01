La Befana di Napoli: pioggia di dolci e giochi per bambini al Plebiscito

Pioggia di dolci in piazza Plebiscito per grandi e piccini grazie al tradizionale appuntamento con la «Festa della Befana», promosso dall’amministrazione comunale di Napoli e l’assessorato alla Scuola, insieme al comando provinciale dei Vigili del Fuoco.



Dall'alto del maestoso Palazzo Reale la «Befana dei Pompieri» ha donato anche quest'anno ai tanti bambini assiepati in strada in attesa del suo arrivo caramelle, dolciumi e regali di vario tipo. In piazza anche lail percorso ludico ricreativo con gi automezzi del corpo speciale dei pompieri: centinaia di bambini accompagnati dai genitori hanno potuto simulare un addestramento ideato su loro misura e sentirsi dei piccoli vigili del fuoco per un giorno. E per unire il divertimento alla formazione, il Plebiscito ha accolto anche un tragitto didattico educativo sull’educazione stradale sostenuto dell'Associazione di volontariato «Asso è...».Una festa spensierata, in una fredda giornata di sole, che per il primo cittadinorappresenta «il culmine di un periodo festivo eccellente che ha visto la tantissima gente nella città di Napoli. Abbiamo avuto presenze tutti i giorni, il risultato è magnifico e si chiude oggi nel migliore dei modi».L’ex pm ha poi rivolto un plauso al corpo dei vigili del fuoco «che quest'anno si è impegnato in una doppia Befana, questa di stamattina e quella che si è tenuta allacon 2000 persone». «Esprimiamo davvero gratitudine per un corpo che è sempre in prima linea con tanta professionalità competenza, umanità, e sacrificio – ha aggiunto il sindaco – a loro va un ringraziamento per quello che fanno per la nostra città e su tutto il territorio nazionale”.

«E' un momento di gioia per i bambini napoletani e non solo - ha concluso l'assessore comunale all'Istruzione, Annamaria Palmieri - Una mattinata spensierata per i turisti e per l'infanzia nel segno della tradizione ma anche della generosità che caratterizza la nostra comunità, testimoniata dalla presenza di artisti e associazioni che intervengono volontariamente e gratuitamente».

