Benzina, dove costa meno a Napoli: ecco i dieci distributori più economici

L'aumento del costo della benzina preoccupa e preoccuperà ogni giorno di più. Il conflitto in Ucraina ci ha messo del suo, ma è già dall'inizio del 2022 che il prezzo del carburante sale in maniera vertiginosa. Oggi, trovare un distributore che ci consenta di fare rifornimenti spendendo meno di 2 euro al litro è complicato, ma non impossibile. A Napoli è possibile infatti trovare almeno dieci distributori che riescono, secondo i dati di marzo 2022 raccolti dall'Osservaprezzi del Mise, a restare sotto questa soglia.

1,999 euro al litro è il costo della benzina venduta da tre distributori nel capoluogo campano: il punto Esso di corso Arnaldo Lucci e il distributore E-oil di via Nazionale delle Puglie 220. Leggermente più vantaggiosa è un'altra stazione di servizio del marchio Esso: quella collocata in via Mariano Semmola 26, che vende benzina al prezzo di 1,989 euro al litro.

Il distributore Q8 di via Diocleziano 33 fissa il prezzo della sua benzina a 1,979 euro al litro, mentre il distributore di Francesco Accardo - marchio Esso - di via Provinciale delle Brecce 132 resta su 1,966. Avvicinandoci al “podio” si scende man mano sotto quota 1,950: il distributore Tiber Pianura di corso Duca d'Aosta 25 eroga infatti benzina al prezzo di 1,949. 1,919 è invece il prezzo del carburante venduto dal punto vendita Eni di Gi.Sa. s.n.c. di via dell'Epomeo 320.

Terzo posto di questa speciale classifica per il distributore di Loredana Bruno, situato in via Altamura 1: qui la benzina costa 1,899 euro al litro. Medaglia d'argento per l'8335 di viale Maddalena Umberto, il cui carburante costa 1,839 al litro. Come per febbraio, a mantenere i prezzi più vantaggiosi a Napoli nel mese di marzo 2022 è la pompa bianca AB carburanti di via Cilea, con 1,592.