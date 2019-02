C'è un benzinaio da sfrattare, l'ultimo pasticcio di via Marina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:00

Non c'è pace per il restyling di via Marina. Ora bisogna rimuovere il distributore Esso di fronte all'hotel Romeo. Durata dell'operazione: circa un mese e mezzo. Ma è già caos. Per l'Anm, infatti, i lavori «confliggono con quelli del tram». Il cantiere infatti dovrebbe sorgere proprio nella corsia preferenziale dove è previsto il ritorno del tram fermo dal 2016: per la riattivazione, in programma entro la fine del mese prossimo, era arrivato due settimane fa anche il sollecito degli ispettori della Commissione europea. Nonostante gli enormi ritardi per via Marina, Bruxelles si era resa disponibile ad attendere ancora, a patto che si collaudasse almeno il tram entro marzo. L'avvio dei lavori era previsto questa settimana, con termine 15 marzo. Ma dall'Anm è arrivato lo stop.