“Bike to work” un incentivo economico mensile per raggiungere il posto di lavoro in bicicletta, Zinno «Una città più green!»

L'amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessore Aldo Raucci​, ha aderito al progetto finanziato dalla regione Campania, “Bike to Work”. Un incentivo economico fino a 50,00 euro al mese per chi utilizza la bicicletta nel percorso da casa al lavoro. Ai cittadini sangiorgesi che utilizzano la bici per recarsi sul posto di lavoro, infatti, verrà corrisposto un importo pari a 0,20 centesimi di euro a km percorso, fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Il contributo complessivo che la regione ha erogato al comune di San Giorgio a Cremano è di 10000,00 euro fino ad aprile 2022, salvo ulteriori proroghe. Sul sito www.e-cremano.it, sono pubblicati il bando con le modalità di partecipazione e la domanda da presentare via mail all'indirizzo: sangiorgioinbici@e-cremano.it, a partire dalle ore 12.00 del 15 novembre 2021. Potranno beneficiare degli incentivi i maggiorenni che risiedono sul territorio sangiorgese e che effettuano spostamenti casa-lavoro con l'uso sistematico di un bicicletta, anche a pedalata assistita, per almeno dieci giorni al mese.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA A Città della Scienza apre il «Bike Lab» TENDENZE Torna il Napoli Bike Festival: il parco di Capodimonte apre alla... CASSOLA/BASSANO Ecco i libri su due ruote, la consegna avviene con la cargo bici

La verifica dell'utilizzo effettivo della bicicletta avverrà attraverso la app “Pin Bike” che dovrà essere installata sul proprio smartphone, al fine di avviare il tracciamento del percorso, tracciamento che non sarà mai automatico ma attivato solo dall'utente stesso. Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi saranno effettuati mensilmente dal comando di polizia municipale con i dati riportati dalla app, numero di spostamenti casa-lavoro e totale dei km percorsi nel mese. Ai primi 100 che presenteranno regolare domanda per ottenere l'incentivo, il 22 novembre verrà consegnato il kit pin bike che comprende anche un dispositivo contachilometri che verrà applicato sulla bicicletta, un supporto per manubrio in silicone per smartphone, una targa catarifrangente e un adattatore per valvole in alluminio. Il monitoraggio inizierà a partire dall'1 dicembre 2021.

«L'obiettivo è rendere la nostra città sempre più green e la nostra comunità sempre più rispettosa dell'ambiente. Per questo abbiamo messo in campo un'altra opportunità legata alla mobilità sostenibile. Partiamo dalle nostre abitudini quotidiane per cambiare il nostro stile di vita. Impegniamoci a renderlo davvero più ecosostenibile» ha detto il sindaco Giorgio Zinno.