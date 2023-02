Una stagione che possa rivelarsi addirittura migliore di quella della rinascita post Covid. Gli operatori turistici campani sperano nei prossimi mesi di far segnare nuovi record di viaggiatori dopo i primati che hanno costellato il 2022. Da ieri Regione, enti, associazioni di categoria e agenzie sono presenti in forze a Milano per colonizzare la Borsa internazionale del turismo, in programma fino a domani. Nello stand riservato alla Campania in vetrina il meglio del territorio: dal paesaggio all'ampia offerta culturale, dall'enogastronomia alle eccellenze dell'artigianato, dal fascino delle coste e delle isole ai borghi interni. Con un occhio di riguardo ad Ischia che istituzioni e addetti ai lavori intendono promuovere per aiutare le imprese locali a superare le difficoltà successive all'alluvione che ha portato morte e distruzione a Casamicciola. Lo conferma il fatto che il ministro del Turismo Daniela Santanchè è scesa in campo in prima persona per promuovere la campagna «ThisisIschia». Slogan che campeggia lungo la linea 5 della Metro di Milano e che domina il padiglione che ospita l'Agenzia nazionale del turismo. Non finisce qui. Questa mattina sarà presentata alla Bit la campagna «Ischia corre ad alta velocità». Grazie alla collaborazione con Trenitalia, su tutti i monitor a bordo dei Frecciarossa scorreranno immagini dell'isola verde. «Con la campagna ThisisIschia in Bit si compone un altro tassello incentivante della promozione dell'Italia», dice Ivana Jelinic, Ceo di Enit: «Non abbasseremo la guardia su località che meritano un'attenzione particolare per le difficoltà che devono affrontare. Con il ministro Santanchè l'intesa è chiara, nessuna location resterà indietro o viaggerà a velocità differente».

Se Ischia fa da traino grazie al massiccio investimento del governo, è la Campania nel suo complesso a presentare una proposta in grado di soddisfare tutti gli appetiti. E i buyer italiani e internazionali non si sono fatti attendere, spinti anche dall'interesse della clientela. Il 2023, secondo le stime degli operatori, andrà a conquistare altre quote di mercato. Si preannuncia come l'anno del ritorno ai livelli prepandemia. Gli arrivi del turismo globale aumenteranno ancora, dopo la crescita del 60 per cento registrata nel 2022. Secondo un'indagine Enit il 37,7 per cento dei viaggiatori internazionali afferma di avere intenzione di venire in Italia nei prossimi mesi. Se così fosse, si registrerebbe un aumento pari a circa l'8 per cento rispetto al dato dell'ultimo quinquennio da Europa e Usa. In base alle previsioni, la platea dei turisti dovrebbe essere composta per il 14,6 per cento da spagnoli, per il 12,7 da cittadini statunitensi e per il 12,3 e 12,2 da svizzeri e austriaci. Senza dimenticare i britannici che rappresentano una fetta consistente del mercato campano.

«Ci aspettiamo un anno almeno all'altezza del 2022 - conferma Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi regionale -. Con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, la Campania si conferma tra le destinazioni preferite soprattutto dai turisti inglesi, nordamericani e latinoamericani, grazie a una cultura dell'accoglienza e a una vocazione all'ospitalità rafforzatesi nel corso del tempo e a dispetto delle congiunture economiche talvolta sfavorevoli». La Campania porta alla Bit anche il meglio dell'artigianato con il «Patto Exempla» che ha visto dal 30 dicembre circa 10mila visitatori alla mostra allestita alla stazione Centrale di Milano. «La qualificata partecipazione tra relatori, addetti ai lavori e operatori ai sei focus (dedicati a Ischia, all'artigianato artistico e all'arte presepiale, alle destinazioni turistiche enogastronomiche, ai beni culturali, ai borghi, ai cammini, al cinema, allo spettacolo, all'editoria) ci impegna sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci nella costruzione di una rete di valori che coniuga creatività, economia e coesione sociale». Durante la fiera organizzati anche focus tematici dedicati ai territori di Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Napoli, isole del golfo e costiere.