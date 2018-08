Bivacco al porto la domenica sera: pizza e birre abbandonate in strada a Torre del Greco

Lunedì 20 Agosto 2018, 18:20

TORRE DEL GRECO - Questione di educazione, di mancanza di educazione: il Porto-Scala, la passeggiata pedonale al waterfront di Torre del Greco, si risveglia sotto un tappeto di spazzatura dopo i bagordi della domenica sera. Nel cestino della raccolta differenziata - che dovrebbe accogliere soltanto cartacce e piccoli rifiuti urbani, debitamente separati in base al materiale - ci sono contenitori della pizza, bottiglie di birra, lattina di bibite, perfino una pallina da calcio. Tutt'intorno altri scarti alimentari, contenitori della pizza, bottigline d'acqua vuote.La denuncia viene dal web, dal gruppo Facebook “Segnaliamo cosa non va a Torre del Greco”: un'intera gallery dell'inciviltà con ben 7 fotografie, postata da una utente della rete per testimoniare il bivacco in riva al mare. «Quanto degrado al parco del porto, uno dei luoghi più belli della città, ritrovo di famiglie e bambini, con uno scorcio mozzafiato sul mare, deturpato dall'immondizia. Il cambiamento deve partire da noi torresi».