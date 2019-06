Bivacco al mare: bagnanti incivili abbandonano i resti del pranzo sulla riva

Sabato 8 Giugno 2019, 11:12

TORRE DEL GRECO - Al primo vero weekend d'estate tornano i rifiuti in riva al mare: piatti e bicchieri di plastica, tovagliolini sporchi, una busta della spesa di un noto supermercato e residui di cibo, quel che resta di un pranzetto in spiaggia. E' accaduto al Porto-Scala, in Contrada Calastro a Torre del Greco, a due passi dai lidi privati e dal parco giochi per bambini: le panchine in legno dove ci si può rilassare affacciati sul golfo di Napoli sono sepolte dalla spazzatura mentre i cestini dei rifiuti sono vuoti. Insomma, un bivacco di un gruppo di incivili che, dopo aver consumato il pasto al mare, hanno «dimenticato» di gettare i rifiuti.«E pensare che a meno di un metro ci sono i contenitori della spazzatura: che maleducazione», sbotta questa mattina una bagnante mentre si reca al vicino stabilimento balneare. «Impossibile diventare una città all'avanguardia se i cittadini mancano di educazione civica», il commento di un residente. «È vergognoso trattare gli spazi pubblici come un porcile, l'area è diventata una discarica». Ieri l'appello del sindaco Giovanni Palomba «a collaborare per mantenere Torre del Greco pulita»: un appello evidentemente caduto nel vuoto.