Napoli: scatta il blitz anti-truffa al mercato, maxisequestro di prodotti taroccati

Martedì 26 Febbraio 2019, 17:16

Blitz contro la merce taroccata nel mercato Califano, a Napoli dove la polizia municipale ha sequestrato centinaia di capi e scarpe. Gli agenti dell’unità operativa di Barra, San Giovanni, Ponticelli, comandati da Enrico Fiorillo, hanno stanato i commercianti abusivi dell'area mercatale più grande di Napoli est con un'operazione che si è svolta in due momenti nell'arco della mattinata di ieri.I poliziotti municipali hanno fatto irruzione con abiti civili all'ingresso del mercato che si svolge di lunedi e giovedi, monitorando la situazione e intercettando i venditori extracomunitari colpevoli di commercializzare la merce falsa. Le bancarelle abusive concentrate nell'area del varco di accesso al marcato, esponevano scarpe, giubbini, magliette e tute contraffatte che riproducevano grandi marche e griffe come Nike. Adidas, Puma, Colmar e Gucci. Durante la seconda fase dei controlli sono intervenuti gli uomini in divisa.I venditori hanno tentato di aggredire gli agenti e dopo una breve colluttazione sono riusciti a scappare. I poliziotti municipali hanno sequestrato centinaia di paia di scarpe e circa un centinaio tra giubbini, magliette e tute. I controlli dell'unità Operativa coordinata da Fiorillo, continueranno nei prossimi giorni con blitz anti- truffa nei mercati del quartiere.