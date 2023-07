Blitz ecologico a Napoli, strade e piazze tappezzate con la scritta “Il mare inizia da qui”

«Salvare il mare di Napoli, cominciando da piccoli gesti di civiltà e rispetto per l’ambiente». E’ questo l’obiettivo del blitz ecologico messo a segno la scorsa notte in diversi quartieri del capoluogo partenopeo. Da Chiaia al Vomero, strade e piazze cittadine sono state ricoperte dallo slogan degli attivisti green, riprodotto con pittura vicino le caditoie che spesso, invece di raccogliere semplicemente l’acqua piovana, vengono utilizzate come cestino per i rifiuti. Le aree urbane sono state decorate da centinaia di targhe con la scritta “Il mare inizia da qui” affiancata dalla traduzione in inglese e da due simboli che indicano il divieto di gettare cicche di sigarette e di qualsiasi altro rifiuto. Il blitz ecologico è durato più di quattro ore fino all’alba di questa mattina, quando i quartieri hanno mostrato “una nuova faccia” sorprendendo residenti e turisti.

«Con questo messaggio impresso in prossimità di tantissime caditoie, abbiamo iniziato un’insolita campagna di sensibilizzazione volta alla tutela del mare» spiegano gli attivisti che si sono equipaggiati di zainetti, bombolette e pile elettriche per tappezzare la città con lo slogan ecologista. «Buttare un mozzicone di sigaretta, può inquinare centinaia di litri di acqua e gettare i rifiuti nelle caditoie equivale alla tossicità provocata dalla presenza di microplastiche in acqua» spiega il trio entrato in azione questa notte e composto da Dario Monaco, ambientologo e funzionario dell’Unità Operativa Mare dell’Arpac, Ruben D’Agostino, artista impegnato in campagne civiche per l’ambiente e Fabio Proccacini, avvocato ambientalista.

«Abbiamo realizzato lo stencil con la scritta in italiano e inglese per ricordare a tutti che lì non vanno gettati rifiuti perchè quelle anonime grate in ghisa in realtà sono vere porte verso il mare- spiega il trio di napoletani- per imprimere la scritta è stata usata vernice acrilica ad acqua che rimarrà impressa al suolo per poco tempo prima di scomparire».

La campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto in qualche modo l’arredo urbano di strade e piazze punta dritta alla prevenzione e all’importanza di non sottovalutare i piccoli gesti di inciviltà.

«Non sia ha idea di quanti micro rifiuti giungano al mare tramite le caditoie e quanto danno subisca il nostro mare e la sua fauna, per questo la tutela del mare deve iniziare necessariamente da tutti noi» insiste Monaco puntando il dito sulla situazione marina del golfo partenopeo sottoposto recentemente a numerosi controlli per la presenza di melma e schiuma scura. «Il senso del blitz ecologico è anche quello di fermare le insane e inconsapevoli abitudini di tanti come quella di gettare una gomma da masticare o un mozzicone di sigaretta nel tombino che contribuiscono all’inquinamento marino». Infine l’appello dei tre attivisti, ispirati da un’iniziativa simile intrapresa nel 2018 dal sindaco di una cittadina francese, è rivolto all’amministrazione locale. «Sarebbe auspicabile che il Comune, anzi tutti i Comuni, installassero questo monito su tutte le caditoie – aggiunge Ruben D’Agostino – sarebbe un’azione a basso costo ma di enorme impatto ed offrirebbe un grande contributo alla tutela dal mare».