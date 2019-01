Venerdì 18 Gennaio 2019, 21:56

L'azienda idrica di Napoli, Abc (Acqua bene comune), con una delibera ha proposto al Comune, ente proprietario, l'adozione di un bonus idrico integrativo che introduca condizioni di miglior favore per l'utenza «a salvaguardia delle famiglie di utenti ricadenti nelle fasce economicamente più deboli». Questo, spiega una nota di Abc, «per ridurre gli inevitabili effetti negativi determinati dall'adeguamento tariffario deliberato dalle Autorità di governo locali e nazionali».In particolare, Abc intenderebbe aumentare di circa 900 euro, passando dagli 8.107,50 previsti a 9mila euro, la soglia Isee di ammissione al bonus per i nuclei familiari composti fino a 3 persone e, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un numero di persone inferiore a 3, sarà riconosciuto all'utenza un importo complessivo massimo corrispondente a quello da versare per il consumo a fascia agevolata di 54.750 litri di acqua all'anno.«Abc sceglie di essere più generosa con le famiglie indigenti, ma contemporaneamente più rigorosa nell'azione di contrasto agli abusi, ai furti d'acqua, e nei confronti degli utenti morosi che non versano in condizioni di difficoltà», dichiara il commissario straordinario dell'azienda, Sergio D'Angelo.