Napoli, controlli antimafia per la bonifica di Bagnoli: ecco la piattaforma SILEG

Nella mattinata odierna, nel corso di un incontro svoltosi in modalità telematica tra il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale dell’area Bagnoli-Coroglio e i rappresentanti di Invitalia, è stata presentata la piattaforma informatica SILEG, la cui funzionalità consente di rendere operativo l’art. 6 del Protocollo di legalità, già stipulato tra Prefettura e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a.–Invitalia, finalizzato a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata relativamente agli interventi ambientali e di rigenerazione urbana nelle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

La piattaforma SILEG consente che l’attività di verifica e di controllo della Prefettura di Napoli possa avvenire anche da remoto su una consistente base dati concernente l’attività di cantiere, i contratti, le persone, i mezzi e le imprese.

Nei prossimi giorni sarà avviata l’attività formativa per i funzionari dell’ufficio antimafia della Prefettura deputati all’accesso al sistema.





