Da macelleria a trattoria, è boom di ristoranti abusivi a Napoli

Domenica 28 Aprile 2019, 08:30

Tavolini ovunque, take away che nascono da un giorno all'altro, macellerie e salumerie storiche trasformate in tavole calde. Non tutte regolari: la metà - secondo una stima degli addetti ai lavori - non sarebbe in possesso dei requisiti sanitari, tantomeno del via libera per la vendita e la somministrazione di cibi. Il fenomeno in città è esploso nell'ultimo anno e mezzo, grazie al boom turistico. Un fenomeno ovviamente positivo, quello che vede Napoli scalare le classifiche delle mete preferite dai viaggiatori, ma che andrebbe regolamentato e che sta diventando quasi impossibile da controllare. Il «tana liberi tutti» dei take away, che per legge non possono utilizzare le cosiddette «sedute» (ovvero i tavolini all'esterno dei locali), si è diffuso soprattutto nelle zone del centro storico, quelle più affollate di turisti. Dai Quartieri Spagnoli alla Sanità, fino ad arrivare alle strade parallele di via Chiaia passando per la Pignasecca. In sostanza tutte le zone che con l'avvento dei turisti si sono rilanciate sotto l'aspetto del commercio e delle attività produttive.