Il boom del turismo va governato, bisogna mirare al consolidamento per quanto riguarda l'alta stagione, al radicamento della vacanza invernale. E le prime risposte arriveranno dalla Borsa Mediterranea del Turismo che si apre oggi (ore 11,30) alla Mostra d'Oltremare. Un evento molto atteso quest'anno per l'intervento del ministro del turismo Daniela Santanchè che, già nelle sue prime apparizioni in Campania, ha prospettato soluzioni e investimenti, ha promosso la campagna pro Ischia, ma ha anche indicato criticità «non più sopportabili» che fanno da freno al turismo.

E con lei, a dare il via alla fiera ci saranno anche il sindaco, Gaetano Manfredi, l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci; l'ad di Enit, Ivana Jelinic; il patron di Progecta, Angioletto de Negri. «È un'occasione importante - ha detto il sindaco - per analizzare i primi straordinari risultati che Napoli sta ottenendo in termini di flussi e per capire come mettere ulteriormente in luce le potenzialità di un settore che è motore trainante dello sviluppo del Paese. Come amministrazione comunale stiamo investendo in questa direzione per assicurare un'offerta turistica di qualità e sempre più destagionalizzata».

Pieno sostegno anche dalla Regione. «La Bmt costituisce un'opportunità di promozione turistica territoriale e momento significativo di confronto sulle declinazioni turistiche delle altre regioni italiane. Questo sarà l'anno del riposizionamento e della competitività a livello internazionale secondo linee di intervento più innovative, trasparenti e durature». I tre giorni di fiera si svolgono su un'area espositiva di 12mila metri quadrati con 400 espositori, 10.500 gli operatori accreditati, 150 buyers, 12 regioni e 26 Paesi partecipanti. E ancora, sempre secondo i dati forniti dagli organizzatori, ci saranno 220 media, 4 workshop B2B tematici: Incoming; Terme, benessere e vacanza attiva; Incentive&Congressi; Turismo sociale. Inoltre, novità dell'edizione 2023, è l'apertura al pubblico (sabato dalle 10 alle 17) con il salone delle vacanze dove sarà possibile scegliere in anteprima le proprie vacanze e scoprire destinazioni e offerte proposte dagli espositori.

In primo piano tra gli espositori ci sarà l'offerta crocieristica. «La Bmt - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia della compagnia - è la migliore occasione per concentrarci sulla nostra offerta per la stagione estiva del 2023 che già sta vedendo un boom di prenotazioni con il Mar Mediterraneo che si conferma protagonista. Ben 13 delle nostre 22 navi saranno impiegate nel Mare Nostrum, con 14 diversi porti di imbarco e oltre 4 milioni di ospiti attesi. Inoltre - ha aggiunto Massa - tante le novità anche al di fuori dell'area Mediterranea con il debutto di Msc Meraviglia a New York e Msc Bellissima in Giappone e l'arrivo di Msc Euribia il prossimo giugno. Il 2023 si annuncia come un anno record per la nostra Compagnia con numeri straordinari in termini di volumi e di offerta: 140 destinazioni in 40 Paesi e più di 50 porti di imbarco nel mondo». Con Msc Crociere il Gruppo che fa capo all'armatore Gianluigi Aponte porta alla Bmt anche Gnv (Grandi traghetti veloci), che presenta la promozione dedicata alla festa del papà, e Snav con le promozioni della campagna primaverile.

Tra le regioni molta attesa per l'Abruzzo che annuncia la presenza anche di calciatori del Napoli (il legame con il ritiro a Castel di Sangro è sempre più forte) per presentare i suoi Borghi e i suoi Cammini tra le montagne. Tra le proposte anche in vista della partenza del Giro d'Italia, a maggio in terra abruzzese.