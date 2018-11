Borsa del Placement, a Napoli per valorizzare i neolaureati

Sabato 3 Novembre 2018, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Borsa del Placement si conferma come la principale iniziativa di raccordo tra università e imprese sul tema della transizione studio-lavoro dei laureati». Lo ha detto Tommaso Aiello, direttore generale della Fondazione Emblema presentando la XII edizione - Forum 2018 che si terrà martedì 6 novembre, a partire dalle ore 15,00, e mercoledì 7 novembre 2018 al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli.«Quest'anno abbiamo scelto di parlare di social recruiting perché il web ed i social network stanno rivoluzionando le dinamiche della selezione ed è fondamentale che i ragazzi al termine degli studi siano orientati ad un uso consapevole di questi strumenti. La Borsa del Placement - ha aggiunto Aiello - contribuisce concretamente ad aumentare le collaborazioni tra il mondo del lavoro e quello dell'alta formazione».Il Forum è un appuntamento consolidato per docenti, delegati al placement e manager delle risorse umane e, all'interno del progetto della Borsa, è il punto di riferimento e di sintesi delle attività realizzate durante tutto l'anno. La prima giornata del Forum 2018 è incentrata sulla sessione plenaria di apertura: relatori e testimonial approfondiscono ogni anno un tema che possa essere di interesse per la comunità. La seconda giornata è dedicata ai meeting: saranno oltre 800 gli appuntamenti 'one to onè da 25 minuti fra università e aziende, strutturate sulla base delle richieste fatte dai delegati nelle settimane precedenti attraverso il portale della Borsa.