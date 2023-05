Alla Canottieri Napoli torneo di bridge dedicato al campione Forquet

Sabato 27 e domenica 28 maggio al Circolo Canottieri Napoli è in programma il Memorial Pietro Forquet di brigde. Il torneo nazionale vedrà impegnati al Molosiglio bridgisti provenienti da ogni parte d’Italia. Il torneo si svolge sotto l’egida della Figb. Il torneo, organizzato dal consigliere al bridge del club giallorosso Raffaele Ricciardi, è diviso in due momenti: si inizia sabato 27 con la competizione a squadre e si prosegue domenica 28 con quella a coppie.

Pietro Forquet, scomparso recentemente all'età di 97 anni, è stato uno dei più famosi protagonisti del bridge, componente di quel Blue Team che, con 15 titoli mondiali vinti, ha dominato per lungo tempo la scena internazionale. Oltre che per il gioco eccellente, era famoso per i suoi nervi d'acciaio.

Il bridge conta nel mondo oltre 1.500.000 agonisti e decine di milioni di appassionati.