Domenica 24 Giugno 2018, 22:29 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 22:29

Mercoledì 27 giugno, a due anni dalla sua morte, il popolare attore napoletano Bud Spencer sarà ricordato con un'installazione in legno nei Quartieri spagnoli. L'evento fissato alle ore 12 in vico Lungo del Gelso. Interverranno all'inaugurazione l'autore dell'opera Mario Schiano, i promotori dell'iniziativa Salvatore Iodice e Fabio Zizolfi, il presidente dell'associazione Quartieri spagnoli Giuseppe Maienza, l'autore del libro «Grazie Bud» Alessandro Iovino, il maestro della pizza Gino Sorbillo, il presidente della II Municipalità Francesco Chirico, il consigliere regionale Francesco Borrelli e in rappresentanza della famiglia di Carlo Pedersoli-Bud Spencer suo nipote Sebastiano Pigazzi. Collegamento in diretta con «La Radiazza» di Radio Marte a cura di Gianni Simioli.