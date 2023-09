«Per il povero Giovanbattista siamo una città in lutto! Vogliamo non ci siano feste città. Siamo in lutto! Fermate tutto!». Penna nera su un foglio bianco a4 attaccato al muro con dello scotch. La scritta è stata posta proprio sul muro accanto al pub Dog out, lì dove Giovanbattista Cutolo è stato ammazzato e dove la città sta lasciando fiori e messaggi per ricordarlo. Il riferimento è evidentemente al Bufala fest, evento che dovrebbe tenersi da mercoledì 6 a lunedì 10 settembre in piazza Municipio.

Appuntamento che pare proprio essere destinato quantomeno a slittare di 24 ore. Non può esserci una festa proprio nella stessa piazza in cui il musicista è stato ucciso per una banale lite sul parcheggio. Non può esserci una festa proprio nel giorno in cui nella Chiesa del Gesù Nuovo l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia officerà, alle 15, i funerali del 24enne.

L’atmosfera di festa, quella dell’apertura dell’evento dedicato al food, stonerebbe troppo con il clima di dolore che si respira, e che a maggior ragione s’avvertirà nel giorno dei funerali, in città. Anche per questo Palazzo San Giacomo, che ha già concesso tutte le autorizzazioni per l’utilizzo della piazza in quei giorni e disposto un dispositivo di traffico, ha chiesto agli organizzatori di rinviare di ventiquattro ore l’inizio dell’evento.



D’altronde il Comune ha già proclamato per mercoledì 6 settembre una giornata di lutto cittadino. Prevedere l’inizio di festa in concomitanza con il lutto cittadino rappresenterebbe quantomeno una nota stonata. Lo ha notato già qualcuno ieri mattina, durante il presidio organizzato dal deputato Francesco Borrelli.

Mentre don Maurizio Patriciello pregava per Giogiò, dall’altra parte della piazza era in corso l’allestimento per l’evento dedicato alla mozzarella di bufala. Già da giovedì 31 agosto, infatti, è in vigore il dispositivo di traffico per l’appuntamento. Il transito nella corsia interna di piazza Municipio che confluisce in via Acton, infatti, è già stato bloccato per consentire l’allestimento e la strada resterà chiusa fino al 13 settembre. Inoltre Anm ha già annunciato un servizio combinato parcheggio + Tram con corsa diretta Brin - Piazza Municipio dalle 12 alle 16 e dalle 18,30 alle 00,30 ad un prezzo complessivo di 5 euro. Nonostante le difficoltà burocratiche del caso, visti i permessi già concessi da mesi da parte del Comune, l’obiettivo di Palazzo San Giacomo è quello di rinviare di almeno 24 ore il via alla festa per evitare che coincida con la giornata di lutto cittadino. D’altronde con la proclamazione del lutto cittadino «le attività si sospendono», come fanno notare da Palazzo San Giacomo.

Insomma: evento destinato a slittare. E anche altri appuntamenti sono già stati rinviati per la giornata di mercoledì. A partire dal consiglio comunale. Settimana scorsa la conferenza dei capigruppo aveva programmato proprio per mercoledì la riunione. Riunione rinviata a data da destinarsi. Tornando al Bufala fest, per domani alle 14 a bordo della Msc World Europa, nel porto di Napoli al Molo Angioino - Terminal Crociere, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento. È per quell’appuntamento, a cui parteciperanno tra gli altri Leonardo Massa (country manager di Msc Crociere) Antonio Rea (direttore organizzativo di Bufala fest) e Francesco Sorrentino (direttore artistico dell’evento), che gli organizzatori rinviano ogni comunicazione sul tema.



Intanto sul tema c’è chi si è già esposto in maniera ufficiale chiedendo un rinvio dell’evento. Si tratta della consigliera regionale del gruppo misto Maria Muscarà. «Ci dovremmo solo vergognare, tra qualche giorno ci sarà il Bufala Fest nella stessa piazza dove pochi giorni prima è stato ucciso un giovane figlio di Napoli, come Giovanbattista Cutolo. È vero, la vita va avanti, ma se proprio non si può evitare, dedichino al ragazzo un minuto di silenzio, anche se per la povera famiglia poco cambierà».

Non solo. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle critica l’avvenimento anche nei contenuti: «a cosa ancora più assurda è quella di festeggiare le nostre bufale, nonostante le devastanti politiche degli abbattimenti bufalini per sospetta brucellosi nel Casertano, nonostante l’ingiustificata mattanza di decine e decine di migliaia di capi sani e nonostante, sottolineo, la chiusura di centinaia di aziende bufaline. Faccio davvero fatica a capire cosa ci sia da festeggiare, il genocidio delle Bufale nel luogo dell’uccisione di una giovane vita?».