Bus Ctp in deposito: incentivi agli autisti che tornano al lavoro

Sono fermi nei depositi da tre settimane i bus della Ctp, con la provincia a nord di Napoli lasciata completamente a piedi. La paralisi è legata alla mancata corresponsione della retribuzione di giugno, a sua volta dovuta a un intrigo burocratico che vede protagonisti la Città metropolitana da una parte e l'Inps dall'altra. La vicenda comunque è in via di definizione e l'azienda ha assicurato che entro il 3 agosto saranno saldati i salari di giugno, luglio e della quattordicesima. Nel frattempo però i mezzi rimangono fermi con conseguenti e continui disagi per l'utenza. Così, per incentivare i dipendenti a tornare al lavoro da subito, la Ctp ha deciso di introdurre una premialità a carattere sperimentale: 40 euro lordi «agli operatori d'esercizio per ciascun turno di guida effettivamente svolto», spiega il comunicato dell'azienda. L'incentivo sarà erogato a partire da mercoledì prossimo per una durata di dieci giorni. Si tratta di «una prima fase di interventi retributivi finalizzati al recupero della produttività aziendale - si legge nella nota - resa particolarmente urgente a fronte dell'emergenza manutentiva verificatasi nelle ultime settimane e nella necessità di ottenere una rapida ripresa del servizio programmato in uscita». Nella nota la Ctp comunica anche che al restante personale sarà erogato un'indennità di 5 euro lordi sulla base dell'effettiva presenza giornaliera a lavoro. Un provvedimento che, dichiara Ctp, «riveste carattere sperimentale e dopo le opportune valutazioni e integrazioni, sarà oggetto dell'incontro con i sindacati per trasformare lo stesso da provvisorio a strutturale e definitivo». Un passo in avanti importante che farà seguito alla ricapitalizzazione e alla soluzione del nodo delle indicizzazioni dei corrispettivi chilometrici arretrati che l'ex Provincia deve a Ctp (in ballo ci sono circa 48 milioni di euro).



Ma le prime reazioni dei sindacati non lasciano sperare in una immediata ripresa del servizio. «Non si possono incentivare i lavoratori per 10 giorni a svolgere turni sugli autobus: questo è già previsto dal contratto», diceCampania, che invita l'azienda «a provvedere al pagamento degli stipendi dovuti, come delle liquidazioni dei lavoratori già in quiescenza da più di un anno ancora non saldati». «Non abbiamo mai creduto alle soluzioni tampone e non crediamo che la premialita ai lavoratori vada posta in questi termini», dichiara: «L'unico modo per salvare l'azienda dal dissesto sono le indicizzazioni e il ripristino del parco macchine». Quella che va a iniziare sarà una settimana cruciale per Ctp. «Il momento è delicato, la priorità ora sono i crediti vantati dai lavoratori», conclude: «Dopo il ritorno alla normalità si può immaginare di istituire un premio di produzione da renderlo magari strutturale».