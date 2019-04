C'era una volta Naplest: viaggio nei campi rom di via Brecce liberati e mai bonificati

Venerdì 26 Aprile 2019, 14:01

Sono passati due anni dall’abbattimento dei campi rom in via Brecce a Poggioreale. Due anni in cui le famiglie sono state spostate nel nuovo sito di via del Riposo e durante i quali si sarebbero dovute bonificare le aree liberate. Ma così non è stato. I due terreni privati che sino all’Aprile 2017 ospitavano quasi mille persone, risultano ancora abbandonati ed invasi dai rifiuti.Le baracche, così come le strutture in cemento ed in muratura sono ancora in piedi e tutto è rimasto come fu lasciato dalle ruspe che rasero al suolo le abitazioni abusive.Più volte dalla IV Municipalità, sono partite richieste d’intervento utili alla caratterizzazione ed la rimozione dei rifiuti. Sollecitazioni indirizzate direttamente ai due proprietari dei terreni una volta occupati e con cui, sino ad oggi, ci sono stati pochi contatti.«Non siamo riusciti ad avere risposte esaustive» dichiara il consigliere Mario Maggio, «e quindi non sappiamo ancora come e quando si interverrà per la rimozione dei rifiuti. Quest’area è del tutto abbandonata e costituisce un pericolo per la salute dei cittadini oltre che per la loro sicurezza».La sicurezza infatti è uno dei temi centrali in questa vicenda, perché proprio attraverso una delle tante aperture nel muro perimetrale è possibile accedere con facilità a queste discariche a cielo aperto.In diverse occasioni, i cittadini e gli stessi residenti del posto, hanno denunciato l’ingresso di chi usa quelle aree come sversatoio o addirittura come punto di raccolta di rifiuti.«Questa è una vicenda assurda» continua Maggio, «perché il mercato dell’illecito in zona sembra non avere fine. Queste aree sono insicure ed ancora frequentate. Sono pericolose ed accessibili a tutti. Bisogna continuare a sorvegliare e chiudere tutti gli ingressi. Le montagne di spazzatura ancora in posto sono una minaccia costante per l’incolumità e la salute pubblica».