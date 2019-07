Vie del mare, è caccia ai soldi per rifare il porto di Capri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:30

Nasce un tavolo tecnico permanente sui problemi dei collegamenti marittimi tra Capri e la terraferma. E, soprattutto, torna fuori dai cassetti il progetto di ampliamento del porto di Capri, per il quale la Regione si è impegnata a recuperare i 37 milioni «spariti» in più di dieci anni di disinteresse. Dopo la domenica bestuale sull banchine di Marina Grande - dove alle 9 erano già esauriti i biglietti della corsa serale per Napoli - ma anche al Beverello dove entravano in scena i bagarini, ieri in Regione si è fatto il punto su disservizi e carenze che pesano fortemente anche sull'immagine turistica delle località del golfo.