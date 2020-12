Cadute di alberi a Capri, alcune zone dell'isola restano al buio

Continua la tempesta di acqua e pioggia su Capri. Il forte vento ha abbattuto alcuni alberi in varie zone di Capri ed Anacapri che hanno provocato l'interruzione della linea elettrica e del traffico. Pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Capri, squadra C e D, che hanno dovuto staccare l'energia elettrica ad alta tenzione lasciando al buio alcune zone tra cui Palazzo a Mare e Marina Grande, per poter rimuovere con le motoseghe i due alberi che erano caduti, tutto ciò nonostante il mal tempo e la situazione di buio, unitamente alla squadra di tecnici ed operai della SIPPIC per far ritornare nelle abitazioni e lungo le strade la luce.

