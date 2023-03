Panini Tour, a Napoli tutti a caccia di Osimhen nella tappa dei Calciatori

Osimhen, Politano e Zerbin: sono loro i più richiesti dai collezionisti delle figurine Calciatori Panini 2022-23 nella tappa napoletana. Ieri e oggi il Panini Tour è di casa alla Rotonda Diaz dove tra giochi e divertimento c'è chi fa di tutto per completare il proprio album.

La ricerca della figurina mancanta è l'obiettivo principale dei collezionisti che non hanno potuto fare a meno di ritornare in piazza con la Panini dopo 3 anni di stop a causa della pandemia. Il track principale è quello attorno al quale ruota tutto il mondo dei Calciatori. I collezionisti - fortunati - che hanno già completato l'albulm fanno la coda per far aggiungere il timbro definitivo che certifica l'autenticità della raccolta, mentre tutti gli altri si danno da fare tra doppioni di scambiare e mancoliste da completare. «Celo, celo, manca», lo slogan dei collezionisti è sempre quello, invariato negli anni.

C'è chi è pronto a tutto pur di aggiudicarsi la figurina mancante e allora succede che per Osimhen o Politano si barattano anche 50 o 60 doppioni, veri e propri tesoretti messi in palio pur di completare il proprio album. Perché i Calciatori Panini sono una tradizione che si tramanda di padre in figlio, senza alcuna distinzione di età. «Mio figlio non lo deve manco toccare l'album», tuona col sorriso un papà gelosissimo della propria collezione. «Io mio affido alla mancolista con i numeri, mentre lui riconosce le facce: non so come ci riesca», replica un altro padre orgoglioso indicando il proprio figlio esperto di fisionomia dei calciatori.