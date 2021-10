Lotto e 10 e Lotto, Campania a segno: festa a Torre Annunziata, Napoli e Casoria

La Campania si scopre fortunata al 10 e Lotto, nel concorso del 9 ottobre, un fortunato giocatore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha centrato una vincita del valore di 50 mila euro grazie a un 9 oro. L'ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ SuperEnalotto e 10eLotto: a Caserta due vincite da 70mila euro LA CURIOSITÀ 10eLotto, la Campania fa festa: centrate due vincite da 20 mila euro... PIACERI Superenalotto si rinnova con Winbox: dal 1 ottobre tutte le...

La Campania fa doppietta al lotto, nel concorso del 9 ottobre due fortunati giocatori hanno centrato due vincite del valore di 23.750 euro ciascuna. La prima è arrivata a Casoria, in provincia di Napoli, mentre la seconda è stata centrate nel capoluogo partenopeo. L'ultimo concorso del lotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 882,9 milioni da inizio anno.