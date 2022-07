Lotto, Campania fortunata: ​vincite per oltre 136 mila euro

Il Lotto premia la Campania: nell'ultimo concorso, come riporta «Agipronews», sono state centrate vincite complessive che superano i 136 mila euro. La più alta arriva da Sant’Antonio Abate, con un colpo da 100 mila euro, seguita dai 22.500 euro vinti a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Conclude il tris campano il colpo centrato a Pagani, in provincia di Salerno, con una vincita da 14.025 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 535,5 milioni dall'inizio dell'anno.